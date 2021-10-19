В парижском театре «Одеон» рассказали о спектаклях по русской классике
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«Русская литература — и прежде всего Чехов и Достоевский — занимает огромное место в мировом театральном репертуаре. В «Одеоне» мы представляем пьесы, которые нам предлагают наши режиссёры. В этом сезоне Сильвен Крезво ставит у нас «Братьев Карамазовых», Жюльен Гослен — «Прошлое» и Тьяго Родригес — «Вишнёвый сад», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
В постановке «Вишнёвого сада» актриса Изабель Юппер сыграет Любовь Раневскую.
Как отметил Брауншвейг, в спектакле заняты и другие превосходные артисты. По его словам, важен каждый персонаж, а сама Юппер как бы растворяется в этом «Вишнёвом саде».
Ранее ОТР сообщало, что театр «Ленком» открыл новый, 95-й сезон главной премьерой прошлого сезона — возрождённым спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».