В парижском театре «Одеон» рассказали о спектаклях по русской классике

Директор парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг рассказал о спектаклях по русской классике.

«Русская литература — и прежде всего Чехов и Достоевский — занимает огромное место в мировом театральном репертуаре. В «Одеоне» мы представляем пьесы, которые нам предлагают наши режиссёры. В этом сезоне Сильвен Крезво ставит у нас «Братьев Карамазовых», Жюльен Гослен — «Прошлое» и Тьяго Родригес — «Вишнёвый сад», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

В постановке «Вишнёвого сада» актриса Изабель Юппер сыграет Любовь Раневскую.

Как отметил Брауншвейг, в спектакле заняты и другие превосходные артисты. По его словам, важен каждый персонаж, а сама Юппер как бы растворяется в этом «Вишнёвом саде».

Ранее ОТР сообщало, что театр «Ленком» открыл новый, 95-й сезон главной премьерой прошлого сезона — возрождённым спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».