В парижском театре «Одеон» рассказали о спектаклях по русской классике

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Директор парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг рассказал о спектаклях по русской классике.
В парижском театре «Одеон» рассказали о спектаклях по русской классике
  • globallookpress.com
  • © Sadak Souici/Keystone Press Agency

«Русская литература — и прежде всего Чехов и Достоевский — занимает огромное место в мировом театральном репертуаре. В «Одеоне» мы представляем пьесы, которые нам предлагают наши режиссёры. В этом сезоне Сильвен Крезво ставит у нас «Братьев Карамазовых», Жюльен Гослен — «Прошлое» и Тьяго Родригес — «Вишнёвый сад», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

В постановке «Вишнёвого сада» актриса Изабель Юппер сыграет Любовь Раневскую.

Как отметил Брауншвейг, в спектакле заняты и другие превосходные артисты. По его словам, важен каждый персонаж, а сама Юппер как бы растворяется в этом «Вишнёвом саде».

Ранее ОТР сообщало, что театр «Ленком» открыл новый, 95-й сезон главной премьерой прошлого сезона — возрождённым спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».

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