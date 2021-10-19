В Подмосковье открылась «Школа волонтёров наследия»

В Московской области открылась «Школа волонтёров наследия». Цель проекта — вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность по сохранению памятников истории и культуры народов России.

Об этом сообщает телеканал «360».

Слушателями основной программы станут 90 человек. Они научатся обрабатывать поверхности из дерева, камня и металла, ознакомятся с историей волонтёрства в сфере культуры.

Организаторы проекта — Минкультуры России и «Роскультпроект». Партнёром в Подмосковье выступила региональная Общественная палата.

«Волонтёры вносят значительный вклад в сохранение памятников истории и культуры, нередко спасая их от полного разрушения», — заявила глава комиссии палаты по сохранению историко-культурного наследия Галина Маланичева.

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