В Москве открылась выставка работ итальянских футуристов
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
Экспозиция включает 26 картин из коллекции мецената Джанни Маттиоли.
«Мой дед был из неполной семьи. Его родители разошлись. Возможно, интерес к футуризму был его способом осмыслить свою семейную историю: ведь футуризм разрушает привычные устои и приносит освобождение от традиций», — заявил Джакомо Росси, внук Джанни Маттиоли.
Представленная коллекция включает произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, говорится на сайте ГМИИ. Работы выполнены в 1910—1921 годах.
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