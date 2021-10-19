В Пушкинском музее в Москве открылась выставка работ итальянских футуристов.

Об этом сообщает НТВ.

Экспозиция включает 26 картин из коллекции мецената Джанни Маттиоли.

«Мой дед был из неполной семьи. Его родители разошлись. Возможно, интерес к футуризму был его способом осмыслить свою семейную историю: ведь футуризм разрушает привычные устои и приносит освобождение от традиций», — заявил Джакомо Росси, внук Джанни Маттиоли.

Представленная коллекция включает произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, говорится на сайте ГМИИ. Работы выполнены в 1910—1921 годах.

Ранее ОТР сообщало, что в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка британского фотографа Ника Визи.