Юлия Пересильд рассказала про общение с иностранными астронавтами на МКС

Актриса Юлия Пересильд рассказала про общение с иностранными астронавтами на Международной космической станции (МКС).

«Иностранцы нас встречали очень тепло. На МКС есть такая традиция — летать друг к другу на ужин каждую неделю. Было здорово. Очень смешно и трогательно. В гости все приходят со своим. Берут мешок, укладывают консервы, заранее греют, летим туда. Банка летит по кругу, все ложечкой пробуют. У ребят, конечно, другие блюда — очень вкусные десерты», — заявила она, отвечая на вопрос kp.ru.

По словам Пересильд, МКС — это большая космическая семья, вне зависимости от наций.

Как отметила актриса, у космонавта Олега Новицкого 12 октября был юбилей — 50 лет.

«Мы подготовили ему свои сюрпризы, просыпаемся — а иностранные коллеги уже развесили шарики для него. Было дико приятно», — сообщила она.

Утром 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Клим Шипенко вместе с Юлией Пересильд в течение 12 дней снимал фильм «Вызов» на земной орбите.