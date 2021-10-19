В Краснодаре открылась выставка архитекторов Кубани и Адыгеи

В Краснодарском выставочном зале открылась выставка архитекторов Кубани и Адыгеи.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На экспозиции представлены графические и живописные произведения, скульптуры.

В числе авторов — Виктор Брагин, Валерия Вениченко, Марина Гладкова, Сергей Кузнецов, Валерия Иванчикова, Юрий Листов, Светлана Мончик.

Как рассказали в пресс-службе выставочного зала, цель организаторов — повысить интерес к творчеству архитекторов и популяризовать архитектурную деятельность среди населения.

Отмечается, что выставка будет открыта до 24 октября.

Ранее ОТР сообщало, что в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка британского фотографа Ника Визи.