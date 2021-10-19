В Краснодаре открылась выставка архитекторов Кубани и Адыгеи
- © пресс-служба Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
На экспозиции представлены графические и живописные произведения, скульптуры.
В числе авторов — Виктор Брагин, Валерия Вениченко, Марина Гладкова, Сергей Кузнецов, Валерия Иванчикова, Юрий Листов, Светлана Мончик.
Как рассказали в пресс-службе выставочного зала, цель организаторов — повысить интерес к творчеству архитекторов и популяризовать архитектурную деятельность среди населения.
Отмечается, что выставка будет открыта до 24 октября.
Ранее ОТР сообщало, что в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка британского фотографа Ника Визи.