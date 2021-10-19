Сериал «Вне себя» выйдет в сети

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Премьера многосерийной детективной комедии «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым состоится на видеосервисе PREMIER.
Сериал «Вне себя» выйдет в сети
  • ©kino-teatr.ru

Съёмки сериала проходили под руководством режиссёра Клима Козинского, Александр Дулерайн выступил шоураннером проекта и режиссёром пилотного эпизода.

В центре сюжета — жизнь финансиста с расстройством психики, которого преследуют видения об убитой жене. Чтобы избавиться от навязчивых образов, герой начинает расследование смерти супруги, которое приводит к неожиданным открытиям.

«Вне себя» стал первым российским сериалом в конкурсе французского Festival de la Fiction TV. Ленту также отметили на фестивалях «Пилот» и SERIES MANIA.

Релиз проекта состоится осенью 2021 года.

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