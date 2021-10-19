Синоптики спрогнозировали осадки со снегом в Челябинской области

Согласно прогнозу метеорологов, в Челябинской области в середине недели могут пройти осадки со снегом.

Об этом сообщает URA.RU.

Погода начнёт ухудшаться в ночь на среду, 20 октября, температура опустится до 0 °С, передаёт местный Гидрометцентр. Возможны дожди с мокрым снегом.

Существенное похолодание ожидается в регионе в четверг, 21 октября. Столбик термометра опустится до -4 °С ночью и до -1 °С днём.

Дожди будут переходить в снег. Такая погода сохранится в течение суток. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.