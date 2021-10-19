Актриса Большакова рассказала о работе над короткометражкой «Как последний»

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Актриса Светлана Большакова, известная зрителям по сериалу «Гусар» и фильму «До Нового года осталось…», заканчивает работу над короткометражным проектом «Как последний». В проекте она задействована как актриса, режиссёр и продюсер.

Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

«Я сейчас действую от имени собственной кинокомпании, в которой я единственный участник забега в сфере управления. Однако это не означает, что я всё делаю одна. В фильме «Как последний» идея моя, но я отдала её в работу сценаристу. Режиссёром была Ирина Киреева, и я завершаю проект как сорежиссёр. У меня есть исполнительный продюсер, который занимается организационной частью на площадке. А то, что я вынужденно выполняю несколько функций в проекте, связано с ограничениями бюджета короткометражки», — объяснила Большакова.

Ранее актриса Дария Гомес в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о том, как проходили её съёмки в исторических костюмах.

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