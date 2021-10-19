В Петербурге открылась выставка по случаю 325-летия ВМФ
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Экспозицию создали совместно с Объединённой судостроительной корпорацией, сообщает сайт «Невские новости».
«Выставка продемонстрирует преемственность российского флота с петровских времён до наших дней, а также современные достижения корабелов ОСК. Впервые в единой экспозиции представлены материалы библиотек, музеев, архивов, а также предприятий, входящих в состав крупнейшей судостроительной корпорации», — рассказали в пресс-службе Президентской библиотеки.
Как ранее передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Максимилиан I — художественный поиск следов между историей и памятью».