В Петербурге открылась выставка по случаю 325-летия ВМФ

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В Президентской библиотеке Санкт-Петербурга открылась выставка «Морским судам быть!», приуроченная к 325-летию Военно-морского флота и 115-летию подводного флота России.
В Петербурге открылась выставка по случаю 325-летия ВМФ
  • © пресс-служба ОСК

Экспозицию создали совместно с Объединённой судостроительной корпорацией, сообщает сайт «Невские новости».

«Выставка продемонстрирует преемственность российского флота с петровских времён до наших дней, а также современные достижения корабелов ОСК. Впервые в единой экспозиции представлены материалы библиотек, музеев, архивов, а также предприятий, входящих в состав крупнейшей судостроительной корпорации», — рассказали в пресс-службе Президентской библиотеки.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Максимилиан I — художественный поиск следов между историей и памятью».

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