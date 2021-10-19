Синоптик Позднякова предупредила о неустойчивой погоде в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Сегодня и завтра мы ещё будем находиться в тыловой части циклона, поэтому погода будет довольно неустойчивой. У нас будет продолжаться адвекция холодного воздуха, возможны осадки. Сегодня максимальная температура — +4...+6 °С, уже северо-западный ветер, плотный. В ночь на среду минимальная температура в Москве — -1...+1 °С, по области — -3...+2 °С. Днём в среду переменная облачность, во второй половине дня начнутся небольшие осадки. Максимальная температура — +3...+5 °С. Вечером порывы ветра могут достигать 12—15 м/с. То есть среда будет самым холодным днём на этой неделе», — рассказала эксперт.

По её словам, средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2—3 °С.

«В ночь на четверг начнётся адвекция тёплого воздуха, в четверг погода облачная... Пятница будет тёплым днём, с положительной температурой в ночные и дневные часы. Минимальная температура в городе будет порядка +7...+9 °С, максимальная температура — +11...+13 °С. Температура окажется выше климатической нормы на 4 °С. Но погода будет довольно ветреная, поэтому мы фактического тепла не ощутим», — добавила специалист.

Она отметила, что в субботу сохранится облачная погода с прояснениями, а местами ожидается небольшой дождь.

«Минимальная температура — около +5 °С, максимальная — +7...+9 °С в Москве, +5...+10 °С — по области. В последующие дни у нас продолжится поступление более прохладного воздуха и ночная и дневные температуры понизятся. Ночью мы ожидаем +1...+4 °С, дневная температура — +2...+7 °С», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 19 октября, ожидается до +6 °С.