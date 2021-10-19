Во «ВКонтакте» сообщили о работе над устранением неполадок

Команда «ВКонтакте» устраняет кратковременные неполадки, однако у части пользователей некоторые разделы соцсети могут загружаться медленнее обычного.

«Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы «ВКонтакте» — это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем», — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Российские пользователи «ВКонтакте» ранее сообщили о сбоях в работе соцсети — по состоянию на 07:56 мск было зафиксировано 2717 отчётов о проблемах.

При этом 44% пользователей заявили о сбоях в работе приложения, 35% — о неполадках в работе сайта, 21% — о проблемах с подключением к серверу.