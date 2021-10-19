Во «ВКонтакте» сообщили о работе над устранением неполадок

Короткая ссылка
Команда «ВКонтакте» устраняет кратковременные неполадки, однако у части пользователей некоторые разделы соцсети могут загружаться медленнее обычного.
Во «ВКонтакте» сообщили о работе над устранением неполадок
  • РИА Новости

«Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы «ВКонтакте» — это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем», — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Российские пользователи «ВКонтакте» ранее сообщили о сбоях в работе соцсети — по состоянию на 07:56 мск было зафиксировано 2717 отчётов о проблемах.

При этом 44% пользователей заявили о сбоях в работе приложения, 35% — о неполадках в работе сайта, 21% — о проблемах с подключением к серверу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить