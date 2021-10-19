Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Индонезии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 499 км от города Соронг. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 у побережья Индонезии.