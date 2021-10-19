Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Индонезии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 499 км от города Соронг.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 у побережья Индонезии.
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