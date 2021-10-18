Apple презентовала новые MacBook Pro и AirPods

Компания Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods, а также два обновленных ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства.

Об этом сообщает РИА Новости.

«AirPods третьего поколения будут оснащены аккумулятором увеличенной ёмкости; дизайн обновлён для лучшей защиты от влаги и пота», — сообщила компания во время презентации. Поставки устройства начнутся со следующей недели.

Как уточняется, ноутбуки имеют экран с диагональю 16 и 14 дюймов.

Оба компьютера будут продаваться с новым процессором Apple M1 Pro. 16-дюймовую модель можно будет выбрать на базе более мощного M1 Max.

Кроме того, компания уменьшила рамки мониторов Retina и добавила сверху блок с камерой, а также нарастила разрешение до 7,7 млн пикселей, пишет агентство.

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