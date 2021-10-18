Художник Пономарёв рассказал о своём проекте для биеннале в Египте

Художник Александр Пономарёв рассказал о своём проекте «Уроборос» для биеннале современного искусства Forever is Now в Египте.

«Меня спросили: «А интересно ли тебе сделать инсталляцию на плато великих пирамид?» Вряд ли вы найдёте художника, который ответил бы на этот вопрос отрицательно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, у него появилась мысль взять за основу концепции Солнечную лодку, в которой путешествовал и бог Ра, и фараоны.

Как напомнил Пономарёв, Уроборос — змей, который заглатывает свой хвост, и это древнейший символ бесконечности.

«Мы как бы создаём петлю времени, соединяя две лодки в замкнутую динамическую конструкцию, и символически включаем в неё судьбы людей, живших много тысяч лет назад», — добавил художник.

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