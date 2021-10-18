Художник Пономарёв рассказал о своём проекте для биеннале в Египте

Короткая ссылка
Художник Александр Пономарёв рассказал о своём проекте «Уроборос» для биеннале современного искусства Forever is Now в Египте.
Художник Пономарёв рассказал о своём проекте для биеннале в Египте
  • AFP

«Меня спросили: «А интересно ли тебе сделать инсталляцию на плато великих пирамид?» Вряд ли вы найдёте художника, который ответил бы на этот вопрос отрицательно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, у него появилась мысль взять за основу концепции Солнечную лодку, в которой путешествовал и бог Ра, и фараоны.

Как напомнил Пономарёв, Уроборос — змей, который заглатывает свой хвост, и это древнейший символ бесконечности.

«Мы как бы создаём петлю времени, соединяя две лодки в замкнутую динамическую конструкцию, и символически включаем в неё судьбы людей, живших много тысяч лет назад», — добавил художник.

Ранее ОТР сообщало, что в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка британского фотографа Ника Визи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить