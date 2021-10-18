В центре «Фобос» рассказали о погоде в Москве в выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в выходные.

«В выходные циклон будет покидать регион, разворачиваясь к столице своей холодной частью. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, ночь с пятницы на субботу — +2...+4 °С, днём — +6...+8 °С», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в воскресенье похолодание продолжится, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью — +1...+3 °С, днём — +3...+5 °С.

Таким образом, отметил Леус, начало и конец — это глубокая осень, а четверг-пятница — некое возвращение сентябрьской погоды.

Как ранее передавало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе ожидаются снег и ветер.