В Петербурге спасли более 150 нерп за 15 лет

В Санкт-Петербурге и Ленобласти за 15 лет работы в Фонде друзей балтийской нерпы вылечили и выпустили на волю более 150 животных.

Об этом в беседе с сайтом «Невские новости» рассказала руководитель фонда Елена Андриевская.

По её словам, сотрудники фонда стараются контролировать, как ведут себя вылеченные животные в естественной среде. Их перемещение отслеживают только передатчиками — приборами наружного крепления.

«Мы за всё это время трёх животных смогли пометить, стоило это на троих 0,5 млн рублей. Удовольствие это дорогое, вешать на всех выпускаемых — это были бы десятки, наверное, уже сотни миллионов», — отметила Андриевская.

Как ранее сообщало ФАН, под Санкт-Петербургом специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих спасли больную нерпу.