В ХМАО прогнозируют похолодание и дождь со снегом

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидается пасмурная погода с дождём и мокрым снегом. Кроме того, не исключено похолодание до -6 °С.
В ХМАО прогнозируют похолодание и дождь со снегом
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«18 октября температура ночью — 0...+5 °С, днём — +6...+11 °С. 19 октября по западной половине местами дождь, мокрый снег. Температура днём — +7...+12 °С. 20 октября по западной половине небольшие, местами умеренные осадки, по восточной половине местами небольшой дождь, мокрый снег. Температура ночью местами до -6 °С, днём — +3...+8 °С», — говорится в сообщении.

Как ранее передавал сайт «Невские новости», синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ленинградской области.

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