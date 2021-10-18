В ХМАО прогнозируют похолодание и дождь со снегом
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.
«18 октября температура ночью — 0...+5 °С, днём — +6...+11 °С. 19 октября по западной половине местами дождь, мокрый снег. Температура днём — +7...+12 °С. 20 октября по западной половине небольшие, местами умеренные осадки, по восточной половине местами небольшой дождь, мокрый снег. Температура ночью местами до -6 °С, днём — +3...+8 °С», — говорится в сообщении.
Как ранее передавал сайт «Невские новости», синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ленинградской области.