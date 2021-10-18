Синоптики рассказали о погоде в ЯНАО на текущей неделе

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на текущей неделе до +7 °С, а также снег и ветер.
Синоптики рассказали о погоде в ЯНАО на текущей неделе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В понедельник, 18 октября, днём воздух прогреется до +7 °С. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.

Ночью в регионе температура понизится до 0...+5 °С. Ожидается умеренный снег с дождём, полагают метеорологи.

В середине недели немного похолодает. Ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал об усилении ветра до 20 м/с в Ленинградской области.

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