Синоптики рассказали о погоде в ЯНАО на текущей неделе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В понедельник, 18 октября, днём воздух прогреется до +7 °С. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с.
Ночью в регионе температура понизится до 0...+5 °С. Ожидается умеренный снег с дождём, полагают метеорологи.
В середине недели немного похолодает. Ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.
Ранее сайт «Невские новости» сообщал об усилении ветра до 20 м/с в Ленинградской области.