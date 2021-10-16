«ВКонтакте» представила «VK Видео»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила видеосервис «VK Видео». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что новый продукт стал крупнейшим видеосервисом в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек.

Пользователи «VK Видео» получают доступ к единой библиотеке видеоконтента, а рекламодатели и правообладатели — к самой большой видеоаудитории российского интернета через единую платформу, а также широкий набор инструментов для анализа статистики потребления и монетизации.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила в видео автоматические субтитры.