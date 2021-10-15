В Казани открыли музей телерадиовещания
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт республиканского Минцифры.
В музее можно ознакомиться с историей развития отечественного телерадиовещания на примере Татарстана.
Среди экспонатов — образцы радиотехнического оборудования, которые использовались в 13 регионах России. Посетители могут посмотреть, как в электронном виде формируется телевизионная картинка, которую зрители видят на экране.
14 октября 2019 года российский космонавт Александр Скворцов с борта МКС символическим нажатием кнопки дал сигнал к отключению в 21 регионе России аналогового эфирного вещания федеральных телеканалов.