В музеях-заповедниках Петербурга начали готовить скульптуры к зимнему сезону
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В пресс-службе музея-заповедника «Гатчина» заявили, что мраморные статуи, гермы и бюсты XVIII века боятся снега и льда, поэтому, чтобы защитить скульптуры, их укрыли деревянными футлярами до мая.
В Царском Селе с 18 октября начнут закрывать фонтаны, с 25 октября — скульптуры.
В Петергофе на этой неделе закрывают фонтанный сезон, а на следующей начнут разбирать фонтаны и укрывать скульптуры.
Ранее ФАН сообщало, что фонтан «Дружба народов» на ВДНХ в Москве начали готовить к зиме.