В музеях-заповедниках Петербурга начали готовить скульптуры к зимнему сезону

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В музеях-заповедниках Санкт-Петербурга начали готовить скульптуры и фонтаны к зимнему сезону.
В музеях-заповедниках Петербурга начали готовить скульптуры к зимнему сезону
  • © Гатчинский Дворец
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В пресс-службе музея-заповедника «Гатчина» заявили, что мраморные статуи, гермы и бюсты XVIII века боятся снега и льда, поэтому, чтобы защитить скульптуры, их укрыли деревянными футлярами до мая.

В Царском Селе с 18 октября начнут закрывать фонтаны, с 25 октября — скульптуры.

В Петергофе на этой неделе закрывают фонтанный сезон, а на следующей начнут разбирать фонтаны и укрывать скульптуры.

Ранее ФАН сообщало, что фонтан «Дружба народов» на ВДНХ в Москве начали готовить к зиме.

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