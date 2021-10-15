В центре «Фобос» рассказали о погоде в столичном регионе в выходные
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«Погода будет преимущественно пасмурной, скорее будет соответствовать календарю. Она будет осенней, с большой вероятностью осадков. В начале следующей недели не исключено, что будет дождь с мокрым снегом», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, если в начале выходных температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, то следующая неделя начнётся с отставанием от нормы.
Как пояснил Леус, погоду будут формировать Североатлантический циклон.
«В выходные погода облачная, в дневные часы возможны небольшие дожди», — сказал он.
В воскресенье ожидается +2...+4 ˚С в Москве и до +5 ˚С в Подмосковье. Леус отметил, что начало недели может быть ещё более холодным, по ночам вернутся заморозки, температура станет меняться от -2 ˚С до +2 ˚С ночью.
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