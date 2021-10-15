В центре «Фобос» рассказали о погоде в столичном регионе в выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в столичном регионе в выходные.

«Погода будет преимущественно пасмурной, скорее будет соответствовать календарю. Она будет осенней, с большой вероятностью осадков. В начале следующей недели не исключено, что будет дождь с мокрым снегом», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если в начале выходных температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, то следующая неделя начнётся с отставанием от нормы.

Как пояснил Леус, погоду будут формировать Североатлантический циклон.

«В выходные погода облачная, в дневные часы возможны небольшие дожди», — сказал он.

В воскресенье ожидается +2...+4 ˚С в Москве и до +5 ˚С в Подмосковье. Леус отметил, что начало недели может быть ещё более холодным, по ночам вернутся заморозки, температура станет меняться от -2 ˚С до +2 ˚С ночью.

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