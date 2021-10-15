Креативный продюсер Юлия Стахива высказалась о пропаже Саши Спилберг

Блогер и креативный продюсер Юлия Стахива рассказала RT, что Саша Спилберг перед исчезновением собиралась ехать в Киев.

«Она бы точно не стала пропадать без предупреждения. Поэтому неприятно видеть весь этот хейт в её адрес, вместо того чтобы помочь найти человека... Мы с ней недавно переписывались — примерно неделю назад. Собирались встретиться, но Саша обмолвилась, что планирует поездку в Киев как раз на эти даты», — рассказала она.

Стахива отметила, что рассказала об этом менеджеру пропавшей блогерши, но тот пока не ответил.

«Я, как человек, который с ней общается на профессиональные темы, считаю, что не в её привычках пропасть на несколько дней, а потом вернуться и на этом хайповать. Раньше с ней такого никогда не было», — добавила она.

Юлия предположила, что блогер могла просто захотеть отдохнуть от социальных сетей и интернета, хотя обычно она делится своим грустным настроением с подписчиками.

«У каждого творческого человека случаются кризисы и выгорание. Но опять же — Саша ведёт свой Instagram с душой: она старается, лично отвечает своим подписчикам. Даже когда у неё в жизни что-то происходит, она делится с подписчиками. Даже проблемами в отношениях», — заключила она.

Ранее об исчезновении блогерши сообщил её менеджер через Instagram-аккаунт девушки. Спилберг, по его словам, перестала реагировать на сообщения ещё три дня назад.