Креативный продюсер Юлия Стахива высказалась о пропаже Саши Спилберг

Короткая ссылка
Блогер и креативный продюсер Юлия Стахива рассказала RT, что Саша Спилберг перед исчезновением собиралась ехать в Киев.
Креативный продюсер Юлия Стахива высказалась о пропаже Саши Спилберг
  • © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Она бы точно не стала пропадать без предупреждения. Поэтому неприятно видеть весь этот хейт в её адрес, вместо того чтобы помочь найти человека... Мы с ней недавно переписывались — примерно неделю назад. Собирались встретиться, но Саша обмолвилась, что планирует поездку в Киев как раз на эти даты», — рассказала она.

Стахива отметила, что рассказала об этом менеджеру пропавшей блогерши, но тот пока не ответил.

«Я, как человек, который с ней общается на профессиональные темы, считаю, что не в её привычках пропасть на несколько дней, а потом вернуться и на этом хайповать. Раньше с ней такого никогда не было», — добавила она.

Юлия предположила, что блогер могла просто захотеть отдохнуть от социальных сетей и интернета, хотя обычно она делится своим грустным настроением с подписчиками.

«У каждого творческого человека случаются кризисы и выгорание. Но опять же — Саша ведёт свой Instagram с душой: она старается, лично отвечает своим подписчикам. Даже когда у неё в жизни что-то происходит, она делится с подписчиками. Даже проблемами в отношениях», — заключила она.

Ранее об исчезновении блогерши сообщил её менеджер через Instagram-аккаунт девушки. Спилберг, по его словам, перестала реагировать на сообщения ещё три дня назад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить