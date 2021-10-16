Первую книгу стихов Маяковского продали на аукционе за 1,3 млн рублей

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Первая книга стихов поэта Владимира Маяковского «Я», которая вышла в 1913 году тиражом 300 экземпляров, продана на аукционе в Москве за 1,3 млн рублей.
Первую книгу стихов Маяковского продали на аукционе за 1,3 млн рублей
  • РИА Новости

«Стартовая цена лота составляла 600 тыс. рублей. Однако в ходе торгов она выросла до 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте аукционного дома «Литфонд».

Отмечается, что проданный экземпляр книги обладает музейным значением: рисунок галстука на оригинальной обложке, скорее всего, был сделан самим поэтом.

9 июля набросок головы медведя, выполненный итальянским художником Леонардо да Винчи, был продан на аукционе примерно за $12,2 млн.

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