Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ленобласти

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Синоптики рассказали о погоде в Ленинградской области в выходные.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на прогноз Росгидромета.

В субботу, 16 октября, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди со снежной крупой.

Ветер до 8—13 м/с, местами до 15—20 м/с. Днём +5...+10 °С, ночью возможны заморозки до -2 °С.

В воскресенье, 17 октября, также прогнозируется облачная погода, умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Порывы ветра до 7—12 м/с, местами 15—17 м/с. Днём +3...+8 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об окончании бабьего лета в Челябинской области.

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