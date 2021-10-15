Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ленобласти

Синоптики рассказали о погоде в Ленинградской области в выходные.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на прогноз Росгидромета.

В субботу, 16 октября, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди со снежной крупой.

Ветер до 8—13 м/с, местами до 15—20 м/с. Днём +5...+10 °С, ночью возможны заморозки до -2 °С.

В воскресенье, 17 октября, также прогнозируется облачная погода, умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Порывы ветра до 7—12 м/с, местами 15—17 м/с. Днём +3...+8 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об окончании бабьего лета в Челябинской области.