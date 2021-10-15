Основатель музея рок-музыки Рекшан рассказал о роли Бутусова в отечественной культуре

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Основатель Первого национального музея рок-музыки Владимир Рекшан рассказал о роли Вячеслава Бутусова в отечественной культуре.
Основатель музея рок-музыки Рекшан рассказал о роли Бутусова в отечественной культуре
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал, что впервые услышал записи группы Nautilus Pompilius во время поездки на Алтай.

«Сосед всё время крутил: «Ален Делон не пьёт одеколон». Я всё думал: «Что это такое…» Вначале я как музыкант почувствовал, что это новые мощные конкуренты, но потом, конечно же, неоднократно слушал их и давал вместе с группой концерты на сцене Пушкинской, 10. Это было мощное и, может быть, самое интересное явление в уральской рок-музыке», — заявил Рекшан.

Ранее, как сообщало ФАН, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил музыканта Вячеслава Бутусова с 60-летием.

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