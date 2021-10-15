Синоптики предупредили об окончании бабьего лета в Челябинской области

Согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, в выходные дни, 16 и 17 октября, погода в Челябинской области начнёт портиться. На смену короткому бабьему лету в регион придут дожди и похолодание.

Об этом сообщает URA.RU.

«В субботу, 15 октября, воздух днём прогреется до +9…+14 °С. Будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 октября, в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -1 °С. Днём ожидается +8…+13 °С.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае ожидается тёплая погода с дождями и грозами.