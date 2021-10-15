Синоптики предупредили об окончании бабьего лета в Челябинской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В субботу, 15 октября, воздух днём прогреется до +9…+14 °С. Будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 16 октября, в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -1 °С. Днём ожидается +8…+13 °С.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае ожидается тёплая погода с дождями и грозами.