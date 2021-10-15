Специалист по информационной безопасности рассказал, как хранить пароли от онлайн-сервисов

Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский рассказал, как хранить пароли от онлайн-сервисов.

«Записывать пароли на бумаге — это безопасно, но неудобно. С этими бумажками придется всё время ходить, и нельзя их забывать или терять. Риск от потери такой бумажки зависит от того, кому она попадёт в руки. Большинство людей, которые найдут бумажку с символами, вряд ли будут думать, что это пароли», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, лучше записывать пароли так, чтобы их мог понять только сам пользователь. Например, отметил Раевский, можно записать символы задом наперёд.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.