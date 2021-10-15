Синоптики спрогнозировали тёплую погоду с грозами на Кубани в выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае на выходных, 16 и 17 октября.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что в крае на выходных ожидаются осадки.

В субботу, 16 октября, прогнозируется переменная облачность, температура воздуха поднимется до +17...+22 °С. На Черноморском побережье возможны кратковременные дожди, +17...+20 °С.

В воскресенье, 17 октября, возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман.

Днём столбик термометра поднимется до +17...+22 °С. На Черноморском побережье гроза и ветер 6—11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днём +18...+23 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о тумане, гололёде и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.