Синоптики спрогнозировали тёплую погоду с грозами на Кубани в выходные

Короткая ссылка
Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае на выходных, 16 и 17 октября.
Синоптики спрогнозировали тёплую погоду с грозами на Кубани в выходные
  • Pixabay

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что в крае на выходных ожидаются осадки.

В субботу, 16 октября, прогнозируется переменная облачность, температура воздуха поднимется до +17...+22 °С. На Черноморском побережье возможны кратковременные дожди, +17...+20 °С.

В воскресенье, 17 октября, возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман.

Днём столбик термометра поднимется до +17...+22 °С. На Черноморском побережье гроза и ветер 6—11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днём +18...+23 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о тумане, гололёде и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить