Синоптики спрогнозировали тёплую погоду с грозами на Кубани в выходные
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Об этом пишет портал «Юга.ру».
Синоптики Краснодарского гидрометцентра сообщили, что в крае на выходных ожидаются осадки.
В субботу, 16 октября, прогнозируется переменная облачность, температура воздуха поднимется до +17...+22 °С. На Черноморском побережье возможны кратковременные дожди, +17...+20 °С.
В воскресенье, 17 октября, возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман.
Днём столбик термометра поднимется до +17...+22 °С. На Черноморском побережье гроза и ветер 6—11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днём +18...+23 °С.
Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о тумане, гололёде и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.