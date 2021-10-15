Патриарх Кирилл поздравил Вячеслава Бутусова с 60-летием
- © Пресс-служба Патриархии РПЦ
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт РПЦ.
Как заявил патриарх, имя Бутусова известно не только в России, но и за рубежом.
По словам главы РПЦ, музыкант затрагивает в своём творчестве вечные темы добра и зла, предлагает задуматься над вопросами бытия.
«Особой признательности заслуживает ваше участие в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской православной церкви. Выражаю надежду, что и впредь вы будете по мере сил и возможностей способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию наших современников», — отметил патриарх.
Он также наградил музыканта орденом Преподобного Серафима Саровского III степени.
В преддверии концертов в Санкт-Петербурге и Москве в интервью «Известиям» Бутусов рассказал, в какой атмосфере проходила подготовка к мероприятиям.