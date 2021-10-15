Патриарх Кирилл поздравил Вячеслава Бутусова с 60-летием

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил музыканта Вячеслава Бутусова с 60-летием.
Патриарх Кирилл поздравил Вячеслава Бутусова с 60-летием
  • © Пресс-служба Патриархии РПЦ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт РПЦ.

Как заявил патриарх, имя Бутусова известно не только в России, но и за рубежом.

По словам главы РПЦ, музыкант затрагивает в своём творчестве вечные темы добра и зла, предлагает задуматься над вопросами бытия.

«Особой признательности заслуживает ваше участие в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской православной церкви. Выражаю надежду, что и впредь вы будете по мере сил и возможностей способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию наших современников», — отметил патриарх.

Он также наградил музыканта орденом Преподобного Серафима Саровского III степени.

В преддверии концертов в Санкт-Петербурге и Москве в интервью «Известиям» Бутусов рассказал, в какой атмосфере проходила подготовка к мероприятиям.

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