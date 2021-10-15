Имя российского участника детского Евровидения назовут 26 октября

В пресс-службе Академии Игоря Крутого сообщили, что имя участника детской версии конкурса «Евровидение» от России станет известно 26 октября. Победителя национального отбора выберут из 12 претендентов.

Об этом сообщает ФАН.

Как уточняется, в полуфинал национального отбора прошли 65 претендентов из 500.

Ребёнка или подростка, который поедет на детское «Евровидение» от России, определят по совокупности результатов интернет-голосования и решения профессионального жюри.

Судьями станут представители отечественного шоу-бизнеса и творческих профессий.

Детское «Евровидение» состоится в Париже 19 декабря.

Ранее российский певец Алексей Чумаков в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал о своём отношении к конкурсу «Евровидение».