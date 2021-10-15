Имя российского участника детского Евровидения назовут 26 октября
- Reuters
Об этом сообщает ФАН.
Как уточняется, в полуфинал национального отбора прошли 65 претендентов из 500.
Ребёнка или подростка, который поедет на детское «Евровидение» от России, определят по совокупности результатов интернет-голосования и решения профессионального жюри.
Судьями станут представители отечественного шоу-бизнеса и творческих профессий.
Детское «Евровидение» состоится в Париже 19 декабря.
Ранее российский певец Алексей Чумаков в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал о своём отношении к конкурсу «Евровидение».