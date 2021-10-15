Метеоролог Шувалов спрогнозировал возвращение в Москву тёплой погоды

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что после похолодания и дождей в столицу ненадолго вернётся тепло.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал возвращение в Москву тёплой погоды
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Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Это не последняя волна тепла. До 20 октября ещё будет прохладно, потому что идут северо-западные потоки. Мы уже в тылу этого циклона. Температура ожидается в пределах +6...+9 °С, подует северо-западный ветер, пройдут небольшие дожди. Таких интенсивных осадков уже не будет. Они все уйдут на северо-восток. Мы сможем ощутить яростный натиск тепла 21—23 октября — до 10—12 °С со знаком плюс. Это будет последний такой привет от осеннего тепла, а потом наступит стандартная осень, но сильные холода до конца месяца нам не грозят», — уточнил Шувалов.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни установится тёплая, но пасмурная погода.

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