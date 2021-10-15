Синоптики спрогнозировали тёплые выходные в ЯНАО

Согласно прогнозу, опубликованному Обь-Иртышской УГМС, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие дни установится тёплая, но пасмурная погода.

Об этом пишет URA.RU.

В большинстве районов округа установится облачная с прояснениями погода, небольшие осадки.

Воздух в дневные часы прогреется до +5 °С, местами до +10 °С. В ночные часы температура немного понизится — от 0 до +5 °С, ветер умеренный, 8—13 м/с.

В понедельник, 18 октября, станет прохладнее, ветер местами усилится, предупредили синоптики.

Ранее педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.