Синоптики спрогнозировали тёплые выходные в ЯНАО

Короткая ссылка
Согласно прогнозу, опубликованному Обь-Иртышской УГМС, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие дни установится тёплая, но пасмурная погода.
Синоптики спрогнозировали тёплые выходные в ЯНАО
  • © Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Об этом пишет URA.RU.

В большинстве районов округа установится облачная с прояснениями погода, небольшие осадки.

Воздух в дневные часы прогреется до +5 °С, местами до +10 °С. В ночные часы температура немного понизится — от 0 до +5 °С, ветер умеренный, 8—13 м/с.

В понедельник, 18 октября, станет прохладнее, ветер местами усилится, предупредили синоптики.

Ранее педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить