Синоптики спрогнозировали тёплые выходные в ЯНАО
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Об этом пишет URA.RU.
В большинстве районов округа установится облачная с прояснениями погода, небольшие осадки.
Воздух в дневные часы прогреется до +5 °С, местами до +10 °С. В ночные часы температура немного понизится — от 0 до +5 °С, ветер умеренный, 8—13 м/с.
В понедельник, 18 октября, станет прохладнее, ветер местами усилится, предупредили синоптики.
Ранее педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.