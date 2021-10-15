В Тюменской области на следующей неделе ожидается до +12 °С
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При этом к концу будущей недели температура воздуха в регионе понизится, может выпасть снег, передаёт URA.RU.
«В понедельник, 18 октября, в дневное время на территории Тюменской области температура воздуха поднимется до +12 °С. В ночное время она опустится до +2 °С. 20 и 21 октября ожидается до +8 °С», — говорится в сообщении Росгидрометцентра.
Ранее педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.