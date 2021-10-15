В Москве прошёл фестиваль «Белая трость»

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В Московском государственном академическом театре «Русская песня» состоялся гала-концерт фестиваля «Белая трость», приуроченный ко Дню белой трости — символу незрячего человека.
В Москве прошёл фестиваль «Белая трость»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Отмечается, что в отборочных турах принимали участие более 400 детей.

«Мне хотелось взять всех, настолько все талантливые дети, такие разные и хорошо подготовлены», — рассказала певица Диана Гурцкая, которая лично отбирала участников.

Впоследствии в музыкальном гала-концерте приняли участие 28 детей в возрасте от 7 до 19 лет из разных регионов страны — из Москвы, Севастополя, Уфы, Екатеринбурга, Владикавказа и других.

На сцене театра ребята выступали в составе дуэтов со звёздами эстрады.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что на сцене Московского Губернского театра открылся IV Международный Большой детский фестиваль.

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