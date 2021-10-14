В Москве завершили реставрацию белокаменных скульптур Императорского воспитательного дома

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В Москве завершились работы по реставрации белокаменных скульптур Императорского воспитательного дома.
В Москве завершили реставрацию белокаменных скульптур Императорского воспитательного дома
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Оригинальные аллегорические композиции XIX века «Милосердие» и «Воспитание» хранятся на территории Донского монастыря в филиале Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Автор подлинных фигур — скульптор Иван Витали, а точные копии более полувека назад сделал скульптор Михаил Оленин.

«Закончилась долгожданная реставрация копий скульптурных композиций «Милосердие» и «Воспитание», украшающих въезд на территорию ансамбля воспитательного дома. Для нас очень важно подчеркнуть, что эти работы стали возможны благодаря сотрудничеству в рамках волонтёрского проекта Российской ассоциации реставраторов», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставрация всего ансамбля Императорского воспитательного дома идёт с марта 2021 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.

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