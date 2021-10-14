Российские аналитики рассказали о самых дорогих направлениях в бархатный сезон

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Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» рассказали о самых дорогих направлениях в бархатный сезон.
Российские аналитики рассказали о самых дорогих направлениях в бархатный сезон
  • AP

Об этом сообщает Life.ru.

Лидирует маршрут Москва — Антигуа. Стоимость авиабилетов достигает 395 тыс. рублей.

На втором месте полёт Москва — Дубай (220 тыс. рублей), на третьем — маршрут Москва — Шарм-эш-Шейх (185 тыс. рублей).

Из Москвы в Стамбул самый дорогой билет обойдётся в 145 тыс. рублей, из Иркутска в Ларнаку — в 131,5 тыс. рублей.

Среди внутренних рейсов лидирует маршрут Москва — Туруханск (185 тыс. рублей).

Далее следуют Москва — Петропавловск-Камчатский (170,5 тыс. рублей) и Москва — Владивосток (169,5 тыс. рублей).

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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