Эксперт по конкурентной разведке высказался о ситуации с интернет-мошенниками

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук прокомментировал ситуацию с интернет-мошенниками.

«Технически можно пресечь деятельность любого сайта. Проблема в том, как определить, что он мошеннический, фейковый», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам Ющука, злоумышленники всегда заранее готовятся к блокировке своих сайтов и аккаунтов.

«У них это поставлено на поток: сделать что сайт, что аккаунт — больших проблем не составляет. А если люди на этом специализируются, у них вообще есть заготовки», — отметил эксперт.

Ранее профессиональный юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт в беседе с ФАН рассказала, как не стать жертвой мошенников, занимающихся вопросами банкротства.