Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во второй половине октября.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области
  • AP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт «Гисметео».

В Челябинске после 20 октября среднесуточная дневная температура упадёт до +4 ˚С. Ночью ожидается до -2 ˚С. Ожидаются частые дожди с мокрым снегом.

В Горнозаводском районе зима наступит раньше. В Златоусте с 20 октября осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, а ночью прогнозируются морозы до -5 ˚С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил о дождях в Московской области.

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