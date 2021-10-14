«Херсонес Таврический» высказался об ограничениях при посещении музея

С пятницы, 15 октября, на территории Севастополя начинают действовать временные ограничения. Вход на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» будет разрешён при наличии средств индивидуальной защиты. У посетителей будут замерять температуру.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на администрацию музея.

«Мы, со своей стороны, настоятельно рекомендуем гостям Херсонеса придерживаться следующих правил: надевать маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию рук с помощью санитайзеров, установленных на входной группе», — заявили в музее.

Отмечается, что в «Херсонесе Таврическом» продолжают работу экспозиционные и выставочные залы, проводится экскурсионная деятельность. Для их посещения нужно предоставить или QR-код о прохождении вакцинации, или отрицательный ПЦР, срок действия которого не превышает семь дней, или справку о наличии антител, а также паспорт.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе принял миллионного гостя. Им стал турист из Ханты-Мансийска.