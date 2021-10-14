В Мурманске пройдёт Фестиваль музеев Арктики

В Мурманске с 15 по 17 октября впервые пройдёт фестиваль музеев Арктики Museum Crossing Arctic World.

Об этом сообщает Nord-News.

На мероприятии можно будет ознакомиться с деятельностью музеев России из восьми регионов, расположенных за Северным полярным кругом: Чукотки, Красноярского края, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Карелии, Архангельской и Мурманской областей.

Площадкой, объединяющей учреждения культуры, выступит Мурманский областной краеведческий музей.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Мурманской области и Мурманского морского торгового порта.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Ялте 9 октября состоялся арт-фестиваль «Город Золотой».