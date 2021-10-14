Синоптики предупредили о похолодании в Приморье

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По данным Примгидромета, тёплая осень в Приморском крае закончится похолоданием. В пятницу, 15 октября, над регионом пройдут атмосферные фронты, которые принесут в центральные районы дождь со снегом.
Синоптики предупредили о похолодании в Приморье
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В ночь на пятницу в регионе +2...+9 °С, на севере — до -3 °С. Днём столбики термометров покажут от +3 до +14 °С. Небольшие осадки вероятны преимущественно на севере, возможен снег.

В субботу и воскресенье над Приморьем будет смещаться холодный циклонический вихрь.

В центральных районах пройдут осадки в виде дождя со снегом, местами может появиться снежный покров. Минимальная ночная температура 0... -8 °С, на побережье +1... +7 °С.

Днём ветрено, максимальная температура +2... +11 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о тумане, гололёде и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.

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