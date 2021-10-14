Джейми Ли Кёртис рассказала о своих эмоциях при получении «Золотого льва»

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Голливудская актриса Джейми Ли Кёртис, звезда фильмов «Хеллоуин» и «Правдивая ложь», рассказала, как на недавнем Венецианском кинофестивале удостоилась почётной награды «Золотой лев».
Джейми Ли Кёртис рассказала о своих эмоциях при получении «Золотого льва»
  • AP

В интервью kp.ru актриса призналась, что была удивлена и обрадована, когда кинофестиваль присудил ей приз.

«Я никогда не ходила по красному венецианскому ковру! Это всё было так трогательно, но тем не менее я хотела оставаться собой, со своим чувством юмора, своей приземлённостью. Осознавая важность момента, тем не менее быть верной себе, потому что на пафосных мероприятиях ты чувствуешь себя связанной. А я хотела быть свободна как птица. И была! Это прекрасный опыт — без сомнения, единственный в жизни! Но главное — на 100% неожиданный: «Да ладно! Ну прекратите! Не может такого быть!» — такой была моя реакция», — поделилась впечатлениями Ли Кёртис.

Ранее актриса Мерьем Узерли рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».

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