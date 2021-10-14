Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на Камчатке

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на Камчатке
  • Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 90 км от посёлка Усть-Камчатск.

Очаг стихии залегал на глубине 80 км.

Ранее сейсмологи зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 5,8.

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