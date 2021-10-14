Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на Камчатке

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 90 км от посёлка Усть-Камчатск. Очаг стихии залегал на глубине 80 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 5,8.