Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано на Камчатке
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 90 км от посёлка Усть-Камчатск.
Очаг стихии залегал на глубине 80 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 5,8.
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