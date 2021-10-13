В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова высказалась о вероятности снега в Центральной России в ближайшие дни.

«В ночь на воскресенье прогнозируется понижение температуры до -2 ˚С, и если будут какие-то осадки, то в Центральной России увидят снег, хотя скорее это будет «мокрая снежинка». Однако реального первого снега, который хотя бы на время укроет землю, в ближайшее время не видно», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, предстоящая зима в целом ожидается в пределах нормы, а декабрь может стать относительно холодным месяцем зимы.

«Но хочу напомнить, что более точный прогноз будет к концу ноября», — добавила эксперт.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил о дождях в Московской области.