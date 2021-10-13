В центре «Метео» предупредили о дождях в Подмосковье

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о дождях в Московской области.
В центре «Метео» предупредили о дождях в Подмосковье
  • Pixabay

«Завтра с утра уже морось, это будет подход к передней кромке облачного поля черноморского циклона, а затем в пятницу и субботу будут дожди, поэтому, наверное, синоптики и выдали «жёлтый» уровень опасности», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, сильного ветра не ожидается.

Как отметил Шувалов, температура продолжит последовательно понижаться. В четверг ожидается +9 °С, в пятницу и субботу — +7...+8 °С.

Ранее progorod43 сообщал, что Кировский центр по гидрометеорологии дал предварительный прогноз на период с октября по март.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить