В центре «Метео» предупредили о дождях в Подмосковье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о дождях в Московской области.

«Завтра с утра уже морось, это будет подход к передней кромке облачного поля черноморского циклона, а затем в пятницу и субботу будут дожди, поэтому, наверное, синоптики и выдали «жёлтый» уровень опасности», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, сильного ветра не ожидается.

Как отметил Шувалов, температура продолжит последовательно понижаться. В четверг ожидается +9 °С, в пятницу и субботу — +7...+8 °С.

Ранее progorod43 сообщал, что Кировский центр по гидрометеорологии дал предварительный прогноз на период с октября по март.