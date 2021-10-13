Бизнес-аналитик прокомментировала глобальные сбои интернет-ресурсов

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва прокомментировала глобальные сбои интернет-ресурсов.

В беседе с ФАН она заявила, что на первый план выходят вопросы защиты Всемирной паутины от несанкционированного вмешательства.

«Вопрос противодействия киберпиратству и хакерским атакам становится первоочередным. Если учитывать, что даже системы безопасности авиа- и железнодорожного движения основаны на стабильном интернете, становится понятно, насколько защита сети важна для людей и государств», — подчеркнула эксперт.

По её словам, в последние годы различные сбои, вызванные внешними вмешательствами, кратно выросли, но вместе с тем развиваются и системы защиты.

«В ответ на выявленные проблемы почти сразу появляются технические решения. Поэтому не стоит бояться технических сбоев сети — это один из сопутствующих факторов её работы», — пояснила Ильичёва.

Как добавила эксперт, со временем может быть изобретена технология такого уровня, что все уязвимые места интернета будут устранены навсегда.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.