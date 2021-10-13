Актриса Полянская поделилась воспоминаниями о работе с известными артистами

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Актриса Елена Полянская поделилась воспоминаниями о работе с известными артистами.
Актриса Полянская поделилась воспоминаниями о работе с известными артистами
  • ©kino-teatr.ru

«Одна из первых моих работ в кино — это сериал «Грибной царь», в котором моим партнёром стал Александр Владимирович Галибин», — рассказала она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Полянской, она очень благодарна Галибину за советы и поддержку, поскольку у неё практически не было опыта работы в кино.

«Они вместе с оператором Александром Алешниковым учили меня чувствовать камеру, открываться на свет, не загораживаться партнёром», — уточнила актриса.

Кроме того, напомнила Полянская, во втором сезоне «Адаптации» она работала с Юрием Стояновым и Александром Ильиным.

«Они невероятные профессионалы. С Александром Адольфовичем у нас была сцена в бассейне, куда я его сталкиваю, и мы снимали очень много кадров, много дублей, но он ни разу не сказал, что он устал, и такое отношение к профессии меня, безусловно, вдохновляет», — добавила актриса.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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