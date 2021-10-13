Александр Збруев поделился воспоминаниями о режиссёре Марке Захарове

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Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, какую роль в его жизни и творческой судьбе сыграл бывший главный режиссёр «Ленкома» Марк Захаров, которому 13 октября могло бы исполниться 88 лет.
Александр Збруев поделился воспоминаниями о режиссёре Марке Захарове
  • РИА Новости

«Я благодарен ему за то, что он поверил в меня. Его спектакли до сих пор живут. Мы получаем удовольствие от своей профессии, зритель тоже. «Ва-банк», «Вишнёвый сад», «Женитьба» — эти спектакли идут уже не первый год, десятилетия. На них обычно зал заполняется полностью», — сказал Збруев в беседе с ФАН.

Артист отметил, что Захаров был не просто постановщиком — с драматургической точки зрения он очень тонко чувствовал авторов и произведения, которые ставил.

Как ранее сообщало ОТР, театр «Ленком» открыл новый, 95-й сезон главной премьерой прошлого сезона — возрождённым спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».

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