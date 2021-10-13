Рурк рассказал о решении участвовать в съёмках фильма «Человек Божий»

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Голливудский актёр Микки Рурк рассказал о том, как решил принять участие в камерном фильме-житии о святом Нектарии Эгинском. Это произошло после его знакомства с сербско-американской актрисой и режиссёром Еленой Попович.
Рурк рассказал о решении участвовать в съёмках фильма «Человек Божий»
  • AP

По сюжету герой Рурка был парализован из-за несчастного случая. Однако после встречи со святым, которому посвящён фильм, исцелился. Перед выходом картины в российский прокат Микки Рурк в беседе с «Известиями» рассказал, как принял решение сняться в фильме.

«Я привык полагаться на свои инстинкты. Мне кажется, за то время, что я живу на свете, я научился читать людей, которых встречаю. В общем, мне про Елену рассказывали много всего хорошего, но я не очень-то прислушиваюсь к таким вещам. Какая мне разница, кто там что говорит. Поэтому мы с ней встретились. Я ей посмотрел прямо в глаза. Мы с ней просто сидели. Она почти ничего не говорила, и я тоже большей частью молчал. Но мы сразу, с первого момента прекрасно поняли друг друга. Я уже знал, чего хочет она, а она — чего хочу я. И она мне это дала», — поделился актёр.

Ранее актёр Лиам Нисон в беседе с kp.ru рассказал о съёмках в боевике «Ледяной драйв».

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